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 | Suat Vilgen

İşte Osimhen'in giymek istediği forma! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişme… İtalyan medyasına göre Victor Osimhen tercihini yaptı. Nijeryalı yıldızın giymek istediği forma sarı-kırmızı olabilir!

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İşte Osimhen'in giymek istediği forma! İtalyan basını duyurdu
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 11:47

Al-Hilal’den gelen rekor teklifleri geri çeviren Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili kritik bir iddia İtalya’dan geldi. Napoli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Nijeryalı yıldızın, Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

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GALATASARAY ÖDEMEYE HAZIR

NTV Spor'un İtalyan gazetesi La Repubblica'dan aktardığı haberde, Osimhen’in İngiltere Premier Lig’den beklediği teklif gelmediği takdirde Galatasaray’ı tercih edeceği belirtildi. Haberde, Galatasaray yönetiminin oyuncunun serbest kalma bedelini karşılamaya hazır olduğu ve Nijeryalı golcüye yıllık 16 milyon euro maaş teklif edeceği belirtildi.

İşte Osimhen'in giymek istediği forma! İtalyan basını duyurdu

NAPOLİ İNDİRİME YANAŞMIYOR

Napoli'nin ise Osimhen’in bonservisinde indirime yanaşmadığı aktarılırken, sarı-kırmızılıların kısa süre içinde yeniden masaya oturarak süreci netleştirmesi bekleniyor. Taraftarın sevgilisi Osimhen’in bu kararı, Galatasaray camiasında büyük heyecana neden oldu.

ETİKETLER
#Napoli
#victor osimhen
#Galatasaray Transferleri
#Futbol
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