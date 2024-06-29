İsviçre, son şampiyon İtalya'yı turnuvanın dışına itti!
EURO 2024'te son 16 turu resmen başladı. Son şampiyon İtalya ile karşılaşan İsviçre, maçın tamamına hükmettiği karşılaşmada 2-0'lık galibiyetle Gök Mavilileri ülkesine gönderdi.
EURO 2024 Son 16 turu maçında son şampiyon İtalya ile Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İsviçre karşı karşıya geldi.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hükmeden İsviçre ilk yarıda tehlikeli ataklar üreterek maça başladı.
37. dakikada Freulner'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan İsviçre ilk yarıyı üstün şekilde tamamladı.
İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Vargas'ın kaydettiği golle skoru 2-0'a yükselten İsviçre, son şampiyon İtalya'ya top yapması için şans tanımadı.
Maçın son anına kadar üstün oynayan taraf olan İsviçre, son şampiyon İtalya'yı 2-0 yenerek turnuvanın dışına itti.
İSVİÇRE RAKİBİNİ BEKLİYOR
İsviçre, İtalya'yı 2-0'la geçerek adını son 8'e yazdırmayı başardı.
Murat Yakın'ın öğrencileri İngiltere, Slovakya maçının galibi ile oynayacak.