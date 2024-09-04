İtalyan basını duyurdu: Galatasaray Rabiot transferinden vazgeçti

04 Eylül 2024 15:08 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:16

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Hakim Ziyech'in yeni takımını duyurdular!

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Hakim Ziyech'in yeni takımını duyurdular!

Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray transferde gaza bastı. Napoli'nin 100 milyon Euro değerindeki Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i bir yıllığına kiralayarak sükse yapan sarı kırmızılılar, bomba bir transfer için daha kolları sıvadı.

TRANSFERDE HEDEF 8 NUMARA

Uzun süredir orta sahada 8 umara pozisyonuna takviye yapmayı planlayan Cimbom, UEFA'ya yapılacak kadro bildiriminin son gününde bir fırsat transferinin peşinde. Birçok yıldızla temas halinde olan sarı kırmızıların gündemindeki oyunculardan biri de Adrien Rabiot.

GALATASARAY'DAN RABIOT KARARI

Juventus ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir süredir temas halinde olan Galatasaray flaş bir karar aldı. İtalyan basının önemli yayın organlarından La Gazzetta dello Sport, sarı kırmızılıların yüksek maliyet ve oyuncunun ekonomik hırsları sebebiyle transferden vazgeçtiğini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİP ÇIKTI

Yine İtalyan basınından Corriere dello Sport ise Adrien Rabiot'ya Al-Nassr kulübünün talip olduğunu iddia etti. Haberde Suudi Arabistan ekibinin Fransız futbolcuya yıllık 20 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu kaydedildi.