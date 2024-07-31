İtalyan ekibi duyurdu: Fenerbahçe'den Lauriente harekatı!

31 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:07

İtalya Serie A temsilcilerinden Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali, Sky Sports'ta katıldığı yayında Armand Lauriente'nin transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE LAURİENTE İLE İLGİLENİYOR

Carnevali, Lauriente'yle ilgilenen takımlar olduğunu belirtirken bu kulüplerden birinin de Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Lauriente'nin transfer durumuna ilişkin Carnevali, "Rakamaların ötesinde bu, onu isteyen kulüplere de bağlı. Lauriente başka istekleri de olan bir futbolcu. Marsilya ilgileniyor ve Mourinho ile Fenerbahçe de var." dedi.

BONSERVİSİNİ DE DUYURDU

Carnevali, yıldız oyuncuları için istediklerini bonservis miktarını açıklarken, "Bizim için önemli olan onun değeri. 15-20 milyon euro olabilir. Bizim tercih edebileceğimiz doğru rakam bu." ifadelerini kullandı.

10 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Kariyerine Fransız ekibi Rennes'in altyapısında başlayan Armand Lauriente, sonrasında Orleans ve Lorient'te kiralık olarak forma giydi.

Genç futbolcu, 2022-23 sezonunda 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sassuolo'ya imza attı.

40 MAÇTA 5 GOL-6 ASİST

Geçtiğimiz sezon Sassuolo'yla küme düşen 25 yaşındaki futbolcu, 40 maçta süre alırken 5 gol ve 6 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında gösterilen Lauriente'nin kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.