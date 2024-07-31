Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte 31 Temmuz UEFA sıralaması...

31 Temmuz 2024 02:58 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 03:00

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında aldığı 2-1'lik Lugano galibiyetinin ardından ülke puanı merak ediliyor.

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.

TÜRKİYE ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanı uygulamasında alınan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlere göre puanlar veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.

Türkiye, UEFA ülke puanında 2023-2024 sezonunu ilk 10 içinde bitirmeyi başardığı için 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında geçtiğimiz sezon yükselişte bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükselmişti.

2024-2025 sezonuna da 5 takımla katılım sağlayan Türkiye'de, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarına göre ülke puanı artış veya düşüş gösterecek.

İşte 30 Temmuz itibarıyla ülkelerin güncel puan durumu;

10- ÇEKYA: 34.350

9- TÜRKİYE: 34.400

8- BELÇİKA: 42.400

7- PORTEKİZ: 48.416

6- HOLLANDA: 53.900

5- FRANSA: 57.736

4- ALMANYA: 71.660

3- İSPANYA: 73.989

2- İTALYA: 79.106

1- İNGİLTERE: 89.160