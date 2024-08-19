Joao Felix için Chelsea iddiası!

19 Ağustos 2024 21:43 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 21:38

Adana Demirspor futbolcusu Milad Mohammadi ile yolları ayırdı!

Adana Demirspor futbolcusu Milad Mohammadi ile yolları ayırdı!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin, Portekizli genç yıldız futbolcu Joao Felix'i kadrosuna katmak için Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi.

The Athletic'in haberine göre; Chelsea, Portekizli futbolcuyla 6+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Joao Felix, Chelsea'da 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak forma giymişti. Mavilerde 20 maçta forma giyen Felix, 4 gol atarken geçtiğimiz sezonu ise Katalan ekibi Barcelona'da kiralık olarak geçirmişti.

ATLETİCO MADRİD KARİYERİ

2019 yılında Benfica'dan 126 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Felix, Atletico Madrid'de 131 maçta forma giydi ve 34 kez fileleri havalandırdı.