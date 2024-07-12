Jonathan Okoronkwo, Hatayspor'a transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 22:10 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 22:13
Süper Lig takımı Hatayspor, Nijeryalı golcü futbolcu Jonathan Okoronkwo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün yaptığı açıklamaya göre geçen sezon Rus takımı FK Krasnodar'da forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı açıklandı.
Açıklamada, "Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Ender Yardımcı ve futbol şube sorumlumuz Mehmet Reşat Akpınar katıldı. Jonathan'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
SEZON KARNESİ
Nijeryalı golcü Okoronkwo geçen sezon kiralık oynadığı Arsenal Tula forması ile 32 maçta 17 gol kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com