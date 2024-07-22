Jose Mourinho etkisi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a totemini bozdurdu!

22 Temmuz 2024 11:41 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:43

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Napoli ile masaya oturdu! İtalyan kulübün teklifi belli oldu

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için Napoli ile masaya oturdu! İtalyan kulübün teklifi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın son durumu ve transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulunurken, uzun süredir uğurlu geldiğine inandığı ve uyguladığı bir totemi bu sene bozma kararını da duyurdu.

"1 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Ekol TV'ye konuşan başkan Koç, "Transferler konusunda da bağırıp çağırıyordu taraftar. Seçim biter bitmez olacak diye. Son yılların en erken transferlerini yaptık. 1 tane forvet transferimiz kaldı. Orada belli mesafe kat ettik. B ve C planlarını da geliştiriyoruz. Birazcık sabır birazcık insaf talep ediyoruz. İnşallah daha iyi olacağız." dedi.

CENK TOSUN SÖZLERİ

Cenk Tosun'un transferini değerlendiren Koç, "Cenk Tosun'dan tabii ki umutluyum. Cenk'in babası çok iyi Fenerbahçelidir. Talihsiz sakatlıklar yaşamasaydı... Ama Cenk'in fundamentali çok kuvvetli. İnşallah Beşiktaş'a hizmet ettiği gibi Fenerbahçe'ye de hizmet edebilir. Turnuvada az süre aldı ama çok iyi bir gol attı." şeklinde konuştu.

"BARTUĞ'DAN ÇOK ÜMİTLİYİM"

Bartuğ ile ilgili de konuşan başkan Koç, "Ben bu sene Bartuğ'dan çok ümitliyim. Çok çok. Hoca çok beğeniyor. İyi takımımız var. Takviyelerle daha iyi olduk. Kazadan beladan uzak, sakatlıksız bir sezon olur. Geçen sene çok sakatlık yaşadık. Maç kaçıranlar oldu." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ TOTEMİ BIRAKIYOR

Fenerbahçe'nin iç saha maçlarında tribünde yer almayan ve bunu bir totem olarak yapan Koç, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Koç, "Ben gidiyorum İsviçre'ye. Bu sene inşallah maçlara gidiyoruz." dedi.

SON GİTTİĞİ MAÇI FENERBAHÇE KAYBETMİŞTİ

Ali Koç geçen sezon sarı-lacivertli ekibin Konferans Ligi'nde oynadığı Union Berlin mücadelesini UEFA Başkanı Ceferin geldiği için tribünde izlemiş ve Fenerbahçe sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.