Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gölgesinde kaldı! Taraftarlar tepkili

24 Eylül 2024 15:50 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:06

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, performansıyla İsmail Kartal'ı aratıyor. Portekizli hoca, geçen sezon 99 puan toplayan ve birçok alanda kulüp rekoru kıran Kartal'ın gerisinde kaldı. Son olarak Kadıköy'deki derbi maçta Galatasaray'a 3-1 yenilen sarı-lacivertlilerde, Jose Mourinho'nun adı sorgulanmaya başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe​'ye gelişiyle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem olan Jose Mourinho​, sarı-lacivertli takımda henüz istediği etkiyi yapamadı.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Kanarya, hafta sonu Galatasaray​'a sahasında 3-1 yenilerek Süper Lig​'de, 6. hafta sonunda ezeli rakibinin 5 puan gerisine düştü.

Puan kayıplarının yanı sıra oynanan futbol da taraftarları memnun etmedi.

ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI!

Jose Mourinho kadar yönetime de taraftarlardan yoğun tepki gösterildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, dev derbinin ardından '#Alikocistifa' etiketini gündeme sokarak 24 saatte 1 milyona yakın tweet attı.

İSMAİL KARTAL​ HER ALANDA ÜSTÜN

Portekizli teknik adamın performansı istatistiklere de yansıyor. Jose Mourinho, geçen sezon rekorlar kıran İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı.

Kartal'ın Fenerbahçe'si geçen yıl maç başına 2.6 gol ortalamasıyla oynarken, Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise 2.3 gol ortalaması tutturdu.

GOL BEKLENTİSİNDE DE SAVUNMADA DA GEÇİLDİ

Maç başına yenen gol ortalamasında ise iki hocanın istatistikleri aynı (0.8). Gol beklentisinde Kartal, 2.1'e karşın 2.4 ile önde.

Başarılı ikili mücadele istatistiği karşılaştırıldığında; 10.8'e 8.5 Kartal'ın üstünlüğü bulunuyor.

Kariyeri boyunca iyi savunma yaptıran Mourinho, Fenerbahçe'nin başında bu istatistikte de Kartal'a geçildi. Fenerbahçe'nin geçen sezon kalesindeki gol beklentisi ise 0.68'ken bu sezon 0.75'e çıktı.

JOSE MOURİNHO 10 KATI FAZLA KAZANIYOR!

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında geçtiğimiz sezon yıllık 1 milyon euro kazanıyordu. Jose Mourinho ise yıllık net 10 milyon euro alıyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar, gösterilen kötü performans ve Galatasaray yenilgisi sonrası, "neden 10 katı para verip Mourinho'yu getirdik? İsmail Kartal'dan neyi daha iyi yapıyor?" sorusunu sormaya başladı.