Jose Mourinho'dan Allan Saint-Maximin kararı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesi Allan Saint-Maximin ile ilgili kararını verdi. İşte Mourinho'nun kararı...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, takımla çıktığı ilk idmanda sakatlanmış ve Lugano maçında tedbir amaçlı oynatılmamıştı.
Sakatlığını atlatan yıldız kanat oyuncusu yeniden takıma katıldı.
MOURİNHO LUGANO MAÇI İÇİN KARARINI VERDİ
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Lugano maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'le ilgili karar çıktı.
Hürriyet'in haberine göre; Portekizli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşındaki Lugano maçında Maximin'e görev verecek.
Mourinho'nun başarılı kanat oyuncusunun maç eksiğini gidermesi adına Maximin'e Lugano maçında sonradan da olsa şans vereceği ifade edildi.
FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ LİLLE OLACAK
Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etmişti. Fenerbahçe'nin Lugano'nu konuk edeceği müsabaka 30 Temmuz Salı günü saat 20:00'de Kadıköy'de oynanacak.
Sarı-lacivertliler, İsviçre temsilcisini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek.