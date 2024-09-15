Jose Mourinho'dan Okan Buruk sorusuna cevap! 'Arkadaş olduğunu bilmiyordum'

15 Eylül 2024 20:53 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 22:40

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. hafta maçında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonunda Portekizli teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında sorulan sorulara cevap verdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonunda Portekizli teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"İkinci yarı takımı beğenmedim. Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için."

"Çok fazla top kaybı yaptık, topu tutamadık. İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik."

'MİLLİ ARA SONRASI ÖNEMLİ ŞEY 3 PUAN ALMAKTIR"

Milli araların zor olduğunun altını çizen Portekizli teknik adam, “Her gün yaptığımız şeyi yapacağız. Bazı şeyleri geliştirebilmek için çok çalışıyoruz. Milli aralar her zaman zordur. Oyuncuların odakları milli takım olur. Milli takımdan bazı oyuncular yorgun dönebiliyor. Mesela Edin Dzeko, 3 günde 2 tane 90 dakika oynadı. Milli aralar sonrası en önemli şey 3 puanı almaktır” dedi.

"SİZ SÖYLEYİNCE ÖĞRENDİM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, “Meslektaşım Okan’ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemeler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler” ifadelerini kullandı.

"DERBİ MAÇINI DÜŞÜNMEDİM"

Dün Galatasaray maçını izlediğini ancak derbiyi henüz düşünmediğini belirten Mourinho, “Derbi maçı henüz düşünmedim. Dün onların oynadığı maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Ama ben henüz derbi maçını düşünmedim” dedi.