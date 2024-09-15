Trabzonspor-Beşiktaş maçı karşılıklı goller ile 1-1 sona erdi! Visca 13'de kırmızı kart gördü
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Visca'nın kırmızı kart gördüğü maçta Okay ve Gedson'unu karşılıklı golleriyle maç 1-1 beraberlikle son buldu.
Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Maçın yaklaşık 80 dakikasını 10 kişi oynayan bordo-mavili takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.
Papara Park'ta oynanan maçta Edin Visca 13. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 17. dakikada ev sahibi takım Okay Yokuşlu'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti.
İlk yarı sona ermeden 39. dakikada Gedson Fernandes, attığı golle skoru 1-1'e getirmeyi başardı.
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
ŞENOL GÜNEŞ'E DESTEK
Trabzonspor'un başına 5. kez geçen Şenol Güneş'e taraftarlar özel kareografi hazırladı.
VİSCA KIZARDI
Bordo-mavililerin Boşnak kanat futbolcusu Edin Visca, yaptığı sert faul ile maçın 13. dakikasında görmüş olduğu kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
TRABZONSPOR 10 KİŞİ İLE ÖNE GEÇTİ
Karadeniz ekibi 13. dakikada Visca'nın gördüğü kırmızı kart ile sahada 10 kişi kalmıştı. Oyun disiplininden kopmayan Trabzonspor, 17. dakikada kullanılan duran topta Okay Yokuşlu'nun kafa golüyle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı.
GECENİN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:
Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe
Kayserispor 2-2 Eyüpspor
Alanyaspor 0-0 Hatayspor
MAÇ PROGRAMI
Trabzonspor haftayı 1 puan ile kapatarak puanını 3'e yükseltti. Bordo-mavili takım gelecek hafta evinde Kayserispor'u misafir edecek.
Beşiktaş ise haftayı 1 puan ile kapatarak toplam puanını 10'a yükseltti. Siyah-beyazlı ekip gelecek hafta evinde Eyüpspor'u konuk edecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile