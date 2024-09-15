Trabzonspor-Beşiktaş maçı karşılıklı goller ile 1-1 sona erdi! Visca 13'de kırmızı kart gördü

15 Eylül 2024 22:02 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 22:10

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Visca'nın kırmızı kart gördüğü maçta Okay ve Gedson'unu karşılıklı golleriyle maç 1-1 beraberlikle son buldu.

Trendyol Süper Lig​ 5. hafta maçında Trabzonspor​ evinde Beşiktaş​'ı konuk etti. Maçın yaklaşık 80 dakikasını 10 kişi oynayan bordo-mavili takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

Papara Park'ta oynanan maçta Edin Visca​ 13. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 17. dakikada ev sahibi takım Okay Yokuşlu'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarı sona ermeden 39. dakikada Gedson Fernandes, attığı golle skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

ŞENOL GÜNEŞ​'E DESTEK

Trabzonspor​'un başına 5. kez geçen Şenol Güneş​'e taraftarlar özel kareografi hazırladı.

VİSCA KIZARDI

Bordo-mavililerin Boşnak kanat futbolcusu Edin Visca​, yaptığı sert faul ile maçın 13. dakikasında görmüş olduğu kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

TRABZONSPOR​ 10 KİŞİ İLE ÖNE GEÇTİ

Karadeniz ekibi 13. dakikada Visca'nın gördüğü kırmızı kart ile sahada 10 kişi kalmıştı. Oyun disiplininden kopmayan Trabzonspor​, 17. dakikada kullanılan duran topta Okay Yokuşlu'nun kafa golüyle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

Kayserispor 2-2 Eyüpspor

Alanyaspor 0-0 Hatayspor

MAÇ PROGRAMI

Trabzonspor​ haftayı 1 puan ile kapatarak puanını 3'e yükseltti. Bordo-mavili takım gelecek hafta evinde Kayserispor'u misafir edecek.

Beşiktaş​ ise haftayı 1 puan ile kapatarak toplam puanını 10'a yükseltti. Siyah-beyazlı ekip gelecek hafta evinde Eyüpspor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile