Jose Mourinho'dan yabancı kararı: 9'u kalıyor 6'sı gidiyor!

09 Temmuz 2024 09:29 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:37

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen ve bu hedef doğrultusunda takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını tüm hızıyla sürdürüyor.

Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı. Bu doğrultuda Jose Mourinho, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin de biletini kesti.

TAKIMDA KALACAKLAR

Jose Mourinho'nun satılmasını istemediği yabancı futbolcular şöyle:

Dominik Livakovic

Bright Osayi-Samuel

Rodrigo Becao

Alexander Djiku

Jayden Oosterwolde

Fred

Dusan Tadic

Sebastian Szymanski

Edin Dzeko

AYRILACAKLAR

Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı yabancı futbolcular ise şöyle:

Luan Peres

Rade Krunic

Miguel Crespo

Miha Zajc

Ryan Kent

Joao Pedro