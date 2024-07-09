Jose Mourinho'dan yabancı kararı: 9'u kalıyor 6'sı gidiyor!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
09 Temmuz 2024 09:29 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:37
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, takımdaki yabancı futbolcularla ilgili kararını verdi. Buna göre Mourinho, 9 yabancı futbolcunun takımda tutulmasını isterken, 6 ismi ise gözden çıkardı. İşte o isimler...
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen ve bu hedef doğrultusunda takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını tüm hızıyla sürdürüyor.
Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı. Bu doğrultuda Jose Mourinho, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin de biletini kesti.
TAKIMDA KALACAKLAR
Jose Mourinho'nun satılmasını istemediği yabancı futbolcular şöyle:
Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Jayden Oosterwolde
Fred
Dusan Tadic
Sebastian Szymanski
Edin Dzeko
AYRILACAKLAR
Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı yabancı futbolcular ise şöyle:
Luan Peres
Rade Krunic
Miguel Crespo
Miha Zajc
Ryan Kent
Joao Pedro
Kaynak: NTV Spor