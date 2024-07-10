Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, hazırlık maçında Hajduk Split'e kaybetti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 21:58 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 22:00
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde hazırlık maçında Hırvat takımı Hajduk Split ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 mağlup tamamladı.
Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaştı.
Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur Arena'da oynanan maç Hajduk Split'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Hırvat ekibine galibiyeti getiren golü 85. dakikada Durdov kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com