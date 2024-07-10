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Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, hazırlık maçında Hajduk Split'e kaybetti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 21:58 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 22:00
Jose Mourinho&#039;lu Fenerbahçe, hazırlık maçında Hajduk Split&#039;e kaybetti!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde hazırlık maçında Hırvat takımı Hajduk Split ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 mağlup tamamladı.

Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaştı.

Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur Arena'da oynanan maç Hajduk Split'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Hırvat ekibine galibiyeti getiren golü 85. dakikada Durdov kaydetti. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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