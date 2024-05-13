Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu: Servet kazanacak!

13 May 2024 23:27 - Güncelleme : 13 May 2024 23:37

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.

Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından Sadettin Saran, Ali Koç lehine adaylıktan çekildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN JOSE MOURİNHO BOMBASI!

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım adaylığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüğünü ve seçilmesi halinde Türkiye'ye getireceğini söyledi.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, SEÇİLİRSEM MOURİNHO'YU GETİRECEĞİM"

Yıldırım, "Antrenör konusunda artık Fenerbahçe'nin, "Bizim çocuğumuz" deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Türkiye'de muhakkak şampiyon olmalıdır. Yurt dışında da Avrupa'da final oynamalıdır. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, "Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Hangi aday kazanırsa Fenerbahçe'ye gel" dedim. O da memnuniyetle karşıladı. Menajeriyle görüşmeler sürüyor. Büyük ihtimalle ben kazanırsam Mourinho'yu getireceğim." ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİ OYUNCULARI ALACAĞIZ"

Yıldırım, "Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm." dedi.

MOURİNHO AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Ocak ayında İtalyan devi Roma'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği merak konusuydu.

Suudi Arabistan'dan dev teklifler aldığı ifade edilen Mourinho'nun Avrupa'da kalmak istediği ve bu doğrultuda gelen teklifleri değerlendirmek istediği öne sürüldü.

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI!

İspanyol gazeteci Michael Rincon, 61 yaşındaki hocanın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaya en yakın aday olduğunu öne sürdü.

Haberde Mourinho'nun Fenerbahçe'den 12 milyon Euro yıllık maaş talep ettiği ve hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım ile görüştüğü ifade edildi.

KUPA KOLEKSİYONU

Kariyerinde kazanılmadık kupa bırakmayan Mourinho, futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri arasında gösteriliyor.

Portekizli hoca, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 1 Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 kez de Serie A şampiyonluğu yaşadı.

TAZMİNAT CANAVARI MOURİNHO!

Jose Mourinho kariyeri boyunca görevden alındığı kulüplerden toplamda 101 milyon dolar tazminat aldı.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre; 6 kez görevine son verilen Mourinho'nun kazandığı tazminatlar:

-Chelsea, Mourinho'ya 2007'de 22,5 milyon dolar, 2015'te ise 10,5 milyon dolar tazminat ödedi.

-2013 yılında Real Madrid 21,5 milyon dolar tazminat ödedi.

-En büyük tazminatı 2018'de Manchester United'dan kazandı. Portekizli hoca ayrılırken 25 milyon doları cebine koydu.

-17 ay boyunca kaldığı Tottenham'dan ayrılırken 19 milyon dolar aldı.

-Mourinho, Roma tarafından kovulduğunda ise 3,7 milyon dolar cebinde kaldı.