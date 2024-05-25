Juventus son maçını kazanarak ligi ilk 4'te tamamladı

25 May 2024 22:20 - Güncelleme : 25 May 2024 22:25

Serie A'da sezonun son maçında Juventus, sahasında kazanıp ligi galibiyetle bitirdi.

Juventus, Monza karşısında Federico Chiesa ve Alex Sandro'nun golleriyle kazandı.

Monza'da Alessio Zerbin 90. dakikada kırmızı kart gördü.

JUVENTUS LİGDE İLK 4'Ü GARANTİLEDİ

Juventus, aldığı galibiyetle Serie A'da sezonu ilk 4 içinde tamamlamayı garantiledi.

Puanını 71 yapan Juventus, Bologna'nın dün kaybetmesinin ardından 3. sıraya yükseldi.

2 maçı eksik olan Atalanta, bu maçlardan 4 puan alması halinde 3. sırada ligi bitirecek.

ALEX SANDRO TAKIMA VEDA ETTİ

Juventus'ta Alex Sandro, takımdaki son maçına çıktı.

Sözleşmesi biten Sandro, Juventus formasıyla 326 maça çıkarken 15 gol ve 32 asist kaydetti.

Brezilya oyuncu Juventus'ta Serie A'yı 5 kez, İtalya Kupası'nı 5 kez ve İtalya Süper Kupası'nı 2 kez şampiyonlukla tamamladı.

KENAN YILDIZ MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız Monza karşısında maça ilk 11'de başladı.

Kenan Yıldız 87 dakika sahada kalırken 64. dakikada sarı kart gördü.