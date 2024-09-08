Kadın Futbol Ligi başladı! Fenerbahçe Opet 3 puanı kaptı

08 Eylül 2024 19:52 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:53

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ABB FOMGET deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda ABB FOMGET'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sincan Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Yağmur Uraz ile 73. dakikada Ece Türkoğlu attı.

Ankara temsilcisinin tek golü ise 34. dakikada Maria Alves'ten geldi.

ABB FOMGET, Diyarbakır'da kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak için sahaya Narin'in adının yazılı olduğu tişörtlerle çıktı.