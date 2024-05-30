Kalamış'taki gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı! Fenerbahçeliler, Galatasaray tesislerini basmıştı

30 May 2024 08:22 - Güncelleme : 30 May 2024 08:26

Süper Lig'de büyük tansiyona sahne olan şampiyonluk yarışı Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ipi göğüslemesi ile son buldu. Ancak iki kulp arasındaki çekişme hâlâ devam ediyor.

Gerginliğin adresi ise bu kez iki dev kulübün yan yana tesislerinin bulunduğu Kalamış semti oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleriyle buluşması esnasında, Galatasaray ise kendi tesislerinde şampiyonluk kutlaması düzenledi. Ancak bu durum, birbirine çok yakın mesafede olan iki tesisteki kongre üyeleri arasında ilerleyen saatlerde sinirlerin gerilmesine neden oldu.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ

Karşılıklı kışkırtıcı tezahüratlar ve küfürleşmelerle başlayan gerilim Fenerbahçeli bazı üyelerin, rakip takım tesislerinin kapısına kadar giderek içeriye meşale fırlatmasıyla daha da elektriklendi. Sarı-lacivertli üyelerin kapısına dayandıkları komşu tesislerdeki Galatasaray logosunu da söküp kendi tesislerine götürdüğü öne sürüldü.

İddiaya göre gerilim sürerken devreye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç girdi. İki tarafı sakinleştiren Koç'un ardından Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe'nin yanına giderek kendisinden özür dilediği belirtildi.

YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

Diğer yandan yaşanan olaylara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya düştü. Görüntülerde Fenerbaceli bir grubun Galatasaray'a ait tesislerin kapısına yığıldığı ve ellerindeki meşaleleri fırlattıkları görüldü.