Kampta kafaları karıştırmıştı: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!

24 Temmuz 2024 10:01 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:02

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gidecek futbolcular listesinin başında Vincent Aboubakar yer aldı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Kamerunlu golcü kamptaki istekli görüntüsüyle dikkat çekmiş ve siyah-beyazlı teknik heyetle birlikte yönetimin de kafasını karıştırmıştı.

Beşiktaş'ta Aboubakar, kamptaki istekli görüntüsüne rağmen yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

FRANSA VE ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Fanatik'te yer alan habere göre; Kamerunlu golcüye Fransa ve Suudi Arabistan'dan ilgi var. Siyah-beyazlılar, Abobubakar için bu teklifleri değerlendirmeye alacak.

34 MAÇTA 12 GOL-3 ASİST

Vincent Aboubakar geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıktı ve 12 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.