Kasımpaşa hazırlık maçında İstanbulspor'u 3 golle yendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ekim 2024 18:17 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:21
Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Trendyol 1. Lig takımı İstanbulspor ile milli aradan dolayı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa maçtan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Liglere verilen milli arada Kasımpaşa ile İstanbulspor karşılaştı. Kasımpaşa, İstanbulspor karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Kasımpaşa'nın gollerini Antonin Barak (2) ile Sinan Alkaş kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com