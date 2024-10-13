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Kasımpaşa hazırlık maçında İstanbulspor'u 3 golle yendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ekim 2024 18:17 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:21
Kasımpaşa hazırlık maçında İstanbulspor&#039;u 3 golle yendi!

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Trendyol 1. Lig takımı İstanbulspor ile milli aradan dolayı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa maçtan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Liglere verilen milli arada Kasımpaşa​ ile İstanbulspor​ karşılaştı. Kasımpaşa, İstanbulspor karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kasımpaşa'nın gollerini Antonin Barak (2) ile Sinan Alkaş kaydetti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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