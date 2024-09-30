Kayserispor - Beşiktaş maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 19:59 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 20:10
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
DAKİKA SKOR
1'▶️Maç başladı
7'🚫Mehdi Bourabia topla birlikte Beşiktaş yarı alanını geçti. Mehdi Bourabia'nın şutunda Gabriel Paulista'dan seken topu Mert Günok zorlanmadan kontrol etti.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Nazon.
Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Udokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Kaynak: tgrthaber.com