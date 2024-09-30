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Kayserispor - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 19:59 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 20:10
Kayserispor - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig​'de Kayserispor​ ve Beşiktaş​ karşı karşıya geliyor.

DAKİKA SKOR

1'▶️Maç başladı

7'🚫Mehdi Bourabia topla birlikte Beşiktaş yarı alanını geçti. Mehdi Bourabia'nın şutunda Gabriel Paulista'dan seken topu Mert Günok zorlanmadan kontrol etti.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Nazon.

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Udokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

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Kaynak: tgrthaber.com
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