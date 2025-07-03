Kenan Yıldız ve Arda Güler için müthiş övgüler! 'Ne futbolcu'

Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'in Juventus'u 1-0 yendiği maçta birbirlerine rakip olan Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performansı İspanya'da büyük beğeni topladı. Marca gazetesinde yer alan analizde, her iki milli futbolcu yere göğe sığdrıamadı.

Real Madrid'in Juventus'u 1-0 yenerek Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırırken , maçta rakip olarak forma giyen iki milli futbolcumuz Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performansı İspanya'da büyük beğeni topladı.

"RAKİPLERİNİ ÇILGINA ÇEVİRDİ"

Marca gazetesinden Juan Ignacio Garcia, maçta forma giyen futbolcuların tek tek değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı. Yazıda özellikle Juventus'un yıldız forveti Kenan Yıldız ile ilglii ifadeler dikkat çekti. Maçta 70 dakika oyunda kalan Kenan için "Kenan yıldız ne futbolcu!" başlığını atan Garcia, "Juventus'tan gelen Türk oyuncu, Madrid defansını, özellikle Trent, Rüdiger ve Tchouaméni'yi çılgına çevirerek parlak bir ilk yarıda kalitesini gösterdi. Top sürme, direktlik ve hıza sahip bir futbolcu olan Yıldız, Juventus'un liderinin kim olduğunu ve Avrupa futbolunun en iyi oyuncularından biri olmak istediğini açıkça ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Kenan'ın 70. dakikada oyundan alınmasını "akıl almaz bir şey" olarak değerlendiren Garcia, "Yıldız, belli ki, bunu pek iyi karşılamadı" yorumunda bulundu.

ARDA GÜLER: TOP AYAĞINDA OLDUĞUNDA...

Gazete maç değerlendirmesinde Arda Güler'in performansına da yer verdi. Milli futbolcumuzun yeni sezon öncesi, kalitesi ve maçta kat ettiği mesafe ile ilk 11'e girme iddiasını sürdürdüğü belirtilen yorumda şu ifadeler yer aldı: "Güler, Real Madrid için uygun bir yapıya sahip olmadığı için suçlanıyordu. Ancak Kulüpler Dünya Kupası'nda fiziksel olarak güçlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Arda, ceza sahası içinde koşan ve Xabi'nin vizyonuna bağlı bir oyuncu olarak ortaya çıkan bir oyuncu. Top ayağında olduğunda ise her zamanki gibi fazlasıyla yetenekli ve Real Madrid'e iyi bir yön veriyor.