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Kerem Aktürkoğlu Benfica ile gollerine devam ediyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 23:09 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 23:13
Kerem Aktürkoğlu Benfica ile gollerine devam ediyor!

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz takımı Benfica'da gollerine devam ediyor. Takımının Gil Vicente karşısındaki ikinci golünü kaydetti.

Orkun Kökçü ile beraber Benfica​'da forma terleten Kerem Aktürkoğlu​ Lizbon temsilcisindeki gollerine devam ediyor.

Milli futbolcu, takımının Portekiz​ liginde Gil Vicente ile oynadığı maçta 2-1'lik üstünlüğü getiren golü kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu Benfica'daki 3. golünü attı. [REUTERS]

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica forması ile 3 maça çıkarken 3. golünü kaydetti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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