Kerem Aktürkoğlu Benfica ile gollerine devam ediyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 23:09 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 23:13
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz takımı Benfica'da gollerine devam ediyor. Takımının Gil Vicente karşısındaki ikinci golünü kaydetti.
Orkun Kökçü ile beraber Benfica'da forma terleten Kerem Aktürkoğlu Lizbon temsilcisindeki gollerine devam ediyor.
Milli futbolcu, takımının Portekiz liginde Gil Vicente ile oynadığı maçta 2-1'lik üstünlüğü getiren golü kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica forması ile 3 maça çıkarken 3. golünü kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com