Kerem Aktürkoğlu bu kez asistiyle Benfica'ya 3 puan kazandırdı!

02 Kasım 2024 23:38 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 23:41

Portekiz Premier Ligi'nin 10. haftasında Benfica'nın deplasmanda Farense'yi 2-1'le geçtiği maça Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Son günlerde golleriyle gündem olan Aktürkoğlu bu kez de asisti ile takımına 3 puanı kazandırmayı başardı.