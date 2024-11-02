Kerem Aktürkoğlu bu kez asistiyle Benfica'ya 3 puan kazandırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 23:38 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 23:41
Portekiz Premier Ligi'nin 10. haftasında Benfica'nın deplasmanda Farense'yi 2-1'le geçtiği maça Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Son günlerde golleriyle gündem olan Aktürkoğlu bu kez de asisti ile takımına 3 puanı kazandırmayı başardı.
Milli futbolcularımız Orkun ve Kerem'in forma giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 10. hafta maçında Farense ile karşı karşıya geldi. Benfica, Farense deplasmanında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Benfica'nın gollerini 15. dakikada Alvaro Fernandez ile 54. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. Farense'de fileleri 15. dakikada Dario Poveda havalandırdı.
Benfica'nın iki golünde de Kerem Aktürkoğlu asist yaptı.
Milli futbolcu, Benfica'da forma şansı bulduğu 9 müsabakada 8 gol attı ve 4 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com