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Kerem Aktürkoğlu bu kez asistiyle Benfica'ya 3 puan kazandırdı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 23:38 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 23:41
Kerem Aktürkoğlu bu kez asistiyle Benfica&#039;ya 3 puan kazandırdı!

Portekiz Premier Ligi'nin 10. haftasında Benfica'nın deplasmanda Farense'yi 2-1'le geçtiği maça Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Son günlerde golleriyle gündem olan Aktürkoğlu bu kez de asisti ile takımına 3 puanı kazandırmayı başardı.

Milli futbolcularımız Orkun ve Kerem'in forma giydiği Benfica​, Portekiz Premier Ligi'nin 10. hafta maçında Farense ile karşı karşıya geldi. Benfica, Farense deplasmanında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Benfica'nın gollerini 15. dakikada Alvaro Fernandez ile 54. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. Farense'de fileleri 15. dakikada Dario Poveda havalandırdı.

Benfica'nın iki golünde de Kerem Aktürkoğlu​ asist yaptı.

Milli futbolcu, Benfica'da forma şansı bulduğu 9 müsabakada 8 gol attı ve 4 asist üretti.

Kerem Aktürkoğlu, Benficayı asistleriyle sırtladı

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Kaynak: tgrthaber.com
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