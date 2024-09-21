Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi mesajı!

21 Eylül 2024 15:44 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:48

Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Derbiye saatler kalan, Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'ndan sarı-kırmızılılara dikkat çeken bir mesaj geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig​'in 6. haftasında Fenerbahçe​ ile Galatasaray​, Ülker Stadyumu​'nda karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.00'de tüm Türkiye'de gözler Kadıköy'e çevrilecek.

LİDERLİK DERBİSİ

Zorlu mücadele öncesi Galatasaray, 15 puanla ligin ilk sırasında yer alırken, Fenerbahçe, 13 puanla sarı-kırmızılı takımı takip ediyor. Kanarya bugün maçı kazanması halinde liderlik koltuğunu ezeli rakibinden devralacak.

BENFİCA KARİYERİNE HARİKA BAŞLADI

Sarı-kırmızılılardan 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla sahaya çıktığı iki maçta iki gol atarak Portekiz kariyerine harika bir başlangıç yaptı ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN GALATASARAY'A DESTEK

Başarılı oyuncu derbi öncesinde de Galatasaray'a bir mesaj gönderdi.

Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan derbi paylaşımının altına; "Başarılar Galatasaray'ım! Bugün günlerden Galatasaray" yazarak sarı ve kırmızı renklerde iki kalp koydu.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu mesajı kısa sürede gündem olurken Galatasaray taraftarları tarafından binlerce kez beğenildi.