Konferans Ligi maçı yarıda kaldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 20:36 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 20:55
UEFA Konferans Ligi play-off turu Noah - Ruzemberok karşılaşması yarıda kaldı.
UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında Ermenistan takımı Noah, Slovakya ekibi Ruzemberok'u misafir etti.
Karşılaşmanın 68. dakikasında ev sahibi ekip maçı 1-0 önde götürürken stadın elektriği kesilmesi sonucunda maç durduruldu.
MAÇA DEVAM EDİLDİ
Noah ile Ruzomberok maçı 25 dakika oyun durduktan sonra kaldığı yerden devam edildi.
Kaynak: tgrthaber.com