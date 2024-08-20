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Konferans Ligi maçı yarıda kaldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 20:36 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 20:55
Konferans Ligi maçı yarıda kaldı!

UEFA Konferans Ligi play-off turu Noah - Ruzemberok karşılaşması yarıda kaldı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında Ermenistan takımı Noah, Slovakya ekibi Ruzemberok'u misafir etti.

Karşılaşmanın 68. dakikasında ev sahibi ekip maçı 1-0 önde götürürken stadın elektriği kesilmesi sonucunda maç durduruldu.

MAÇA DEVAM EDİLDİ

Noah ile Ruzomberok maçı 25 dakika oyun durduktan sonra kaldığı yerden devam edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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