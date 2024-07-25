Konyaspor, Umut Nayir'i bitirmek üzere olduğu iddia edildi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 21:51 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 21:55
Süper Lig takımı Konyaspor'un bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Umut Nayir'in transferi için prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Geçen sezonu Pendikspor'da kiralık olarak tamamlayan ve sezonun sona ermesiyle bonservisinin sahibi olan Fenerbahçe'ye dönen Umut Nayir'in yeni takımı belli olmak üzere.
TRT Spor'da yer alan haberde Umut Nayir'in transferi için Konyaspor'la Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
SEZON KARNESİ
Umut Nayir, Pendikspor'da çıktığı 18 maçta 5 gol atarken 1 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com