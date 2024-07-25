Konyaspor, Umut Nayir'i bitirmek üzere olduğu iddia edildi!

25 Temmuz 2024 21:51 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 21:55

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Bordeaux iflas ettiğini açıkladı! Tüm futbolcuları serbest kaldı

Geçen sezonu Pendikspor'da kiralık olarak tamamlayan ve sezonun sona ermesiyle bonservisinin sahibi olan Fenerbahçe'ye dönen Umut Nayir'in yeni takımı belli olmak üzere.

TRT Spor'da yer alan haberde Umut Nayir'in transferi için Konyaspor'la Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

SEZON KARNESİ

Umut Nayir, Pendikspor'da çıktığı 18 maçta 5 gol atarken 1 asist üretti.