Kopa Trophy'de Arda Güler ikinci oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ekim 2024 00:44 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 00:45
Arda Güler, Kopa Trophy ödül töreninde ikinci sırada yer aldı.
Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli yıldız Arda Güler, UEFA ve France Football tarafından 2024 yılının en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'de ikinci sıraya seçildi.
Kopa Trophy'de birincilik ödülünü Barcelona'dan Lamine Yamal kazandı.
Arda Güler'in ikinci sırada yer aldığı Kopa Trophy'de ilk 5 şu şekilde:
1 - Lamine Yamal
2 - Arda Güler
3 - Kobbie Mainoo
4 - Savinho
5 - Pau Cubarsi
Kaynak: tgrthaber.com