Kopa Trophy'de Arda Güler ikinci oldu!

29 Ekim 2024 00:44 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 00:45

Arda Güler, Kopa Trophy ödül töreninde ikinci sırada yer aldı.

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Real Madrid​'de forma giyen 19 yaşındaki milli yıldız Arda Güler​, UEFA ve France Football tarafından 2024 yılının en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'de ikinci sıraya seçildi.

Kopa Trophy'de birincilik ödülünü Barcelona​'dan Lamine Yamal​ kazandı.

Arda Güler'in ikinci sırada yer aldığı Kopa Trophy'de ilk 5 şu şekilde:

1 - Lamine Yamal

2 - Arda Güler

3 - Kobbie Mainoo

4 - Savinho

5 - Pau Cubarsi