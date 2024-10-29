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Kopa Trophy'de Arda Güler ikinci oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ekim 2024 00:44 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 00:45
Kopa Trophy&#039;de Arda Güler ikinci oldu!

Arda Güler, Kopa Trophy ödül töreninde ikinci sırada yer aldı.

Real Madrid​'de forma giyen 19 yaşındaki milli yıldız Arda Güler​, UEFA ve France Football tarafından 2024 yılının en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'de ikinci sıraya seçildi.

Kopa Trophy'de birincilik ödülünü Barcelona​'dan Lamine Yamal​ kazandı.

Arda Güler'in ikinci sırada yer aldığı Kopa Trophy'de ilk 5 şu şekilde:

1 - Lamine Yamal
2 - Arda Güler
3 - Kobbie Mainoo
4 - Savinho
5 - Pau Cubarsi

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Kaynak: tgrthaber.com
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