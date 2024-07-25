Kulüpler Birliği başkanı olan Ali Koç'tan Mehmet Sepil'e yardımcılık teklifi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 19:12 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 19:23
Kulüpler Birliği Vakfı'nda tekrar başkan olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de yönetim kurulunda yer aldı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün gerçekleşen toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden başkanlığa seçilirken, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de yönetim kurulunda yer aldı.
TEKLİF RET EDİLDİ
Ali Koç, Mehmet Sepil'e başkan yardımcılığı teklifini sunarken Onursal Başkan Mehmet Sepil ise Ali Koç'un başkan yardımcılığı teklifini teşekkür edip kabul etmedi.
Ali Koç yaptığı açıklamada, "İnşallah hep beraber yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Yeni gelen federasyon başkanı İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı uğurlu olsun. Bizler de Kulüpler Birliği olarak yeni federasyona destek olmamız gerekir" dedi.
Kaynak: tgrthaber.com