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 | Yusuf Özgür Bülbül

Küme düşmesi kesinleşen son takım Bodrum FK oldu

Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen dördüncü ve son takım Sipay Bodrum FK oldu. Bodrum temsilcisi önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek...

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Küme düşmesi kesinleşen son takım Bodrum FK oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 21:14

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen 4. takım oldu.

Küme düşmesi kesinleşen son takım Bodrum FK oldu


Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı. Mücadelenin 15 dakikası konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Kayserispor 62. dakikada skoru eşitledi.

KÜME DÜŞTÜ

Maç bu skorla sona erdi. Bodrum FK, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düştü.

Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Kayra Cihan dk. 89) Baran Ali Gezek, Kartal Kayra Yılmaz (Jeanvier dk. 89) Ramazan Civelek (Carlos Mane dk. 69), Mehmet Eray Özbek (Talha Sarıarslan dk. 46), Cardoso, Nazon (Nurettin Korkmaz dk. 73)

Küme düşmesi kesinleşen son takım Bodrum FK oldu


Yedekler: Şamil Öztürk, Kolovetsios, Uzodimma, Burak Efe Arslan, Arif Kocaman
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Puşcaş dk. 79), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Okita dk. 88) Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı dk. 61), Fredy, Taylan Antalyalı, Bardhi, Seferi (Ahmet Aslan dk. 61), Brazao (Dimitrov dk. 88)
Yedekler: Gökhan Akkan, Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez, Ege Bilsel, Ahmet Aslan, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Jose Morais
Goller: Brazao (dk. 13) (Bodrum FK), Nazon (dk. 64) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Gökhan Sazdağı, Carlos Mane, Nurettin Korkmaz (Kayserispor), Ajeti, Ali Aytemur (Bodrum FK)

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