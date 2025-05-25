Victor Osimhen şampiyonluk kutlamalarında şaşkınlığa uğradı!

Galatasaraylı taraftarlar arasında Victor Osimhen'in şaşkınlığı gündemi meşgul ediyor. Sosyal medyadan canlı yayın yapan Victor Osimhen, kulübün çok büyük olduğunu ifade etti.
Galatasaray'da an itibarıyla şampiyonluk kutlamaları başladı. Victor Osimhen'in Instagram'dan canlı yayın yaptığı kutlama töreninde, Nijeryalı yıldızın şaşkınlığı gündeme bomba gibi düştü.
Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesinde başrolde yer alan Victor Osimhen, sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında şaşkınlığını gizleyemedi. Galatasaraylı futbolcular; Taksim'de bulunan Galatasaray Lisesi'nden şampiyonluk turuna başlarken, Nijeryalı yıldız Instagram hesabında canlı yayın açtı. Akabinde ise şaşkınlık içinde etrafını izleyen Victor Osimhen, "Bu kulüp çok büyük." dedi.
Sarı kırmızılı ekipte saatler sürecek bir kutlama töreni gerçekleştiriliyor.