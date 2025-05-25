Victor Osimhen şampiyonluk kutlamalarında şaşkınlığa uğradı!

Galatasaraylı taraftarlar arasında Victor Osimhen'in şaşkınlığı gündemi meşgul ediyor. Sosyal medyadan canlı yayın yapan Victor Osimhen, kulübün çok büyük olduğunu ifade etti.