Kylian Mbappe'nin sakatlığı Arda Güler'e yaradı: Real'de Carlo Ancelotti Madrid derbisi için kararını verdi!

28 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 09:46

A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'deki ikinci sezonunda daha çok boy göstermeye başladı. İlk sezonunda Carlo Ancelotti'den istediği süreleri alamayan genç oyuncu, İspanyol basınında en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Real Madrid'de yaşanan Kylian Mbappe depremi milli futbolcuya yaradı. Arda Güler, Atletico Madrid derbisinde forma giyecek mi? İşte detaylar...

Arda Güler'in yeni arabası fiyatıyla dudak uçuklattı: Ancelotti bile daha ucuzuna biniyor

Arda Güler'in yeni arabası fiyatıyla dudak uçuklattı: Ancelotti bile daha ucuzuna biniyor

Carlo Ancelotti​ yönetimindeki Real Madrid​, ilk 6 haftası geride kalan İspanya La Liga​'da 17 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ligde son olarak Alaves'i 3-2 mağlup eden Real Madrid'deki sakatlık krizi bitmek bilmiyor. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yeni planlarla zorlu günleri aşmaya çalışıyor.

KYLİAN MBAPPE​ EN AZ 3 HAFTA YOK!

Real Madrid, La Liga'nın 7. haftasında oynanan Alaves maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kylian Mbappe'nin bu sabah sağlık kontrolünden geçtiğini ve sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

İspanyol kulübü, Fransız futbolcunun sakatlığıyla ilgili süre vermezken, İspanyol basını hafta sonu Atletico Madrid ile oynanacak Madrid derbisinde forma giyemeyecek Mbappe'nin sahalara dönüşünün 3 hafta süreceğini yazdı.

YERİNE ARDA GÜLER OYUNA GİRMİŞTİ

Kylian Mbappe, 3-2 kazandıkları Alaves maçının 80. dakikasında sakatlık yaşadığı için çıkmak istemiş ve teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Arda Güler'i oyuna almıştı.

ARDA GÜLER'E ŞANS DOĞDU

Marca'da yer alan habere göre; Kylian Mbappe'nin sakatlığı sonrası planlarını değiştirmek zorunda kalan Carlo Ancelotti, birkaç farklı senaryo üzerinde duruyor.

İtalyan teknik adamın, Arda Güler, Endrick ve Bellingham özelinde yeni bir plana geçmeye hazırlandığı kaydedildi.

Mbappe'nin yokluğunda en olası adayın Endrick olduğu belirtilirken, Arda Güler'in de daha fazla şans bulabileceği vurgulandı.

ÇİFT FORVETTE DAHA ÇOK ŞANSI VAR

Ancelotti'nin sistemini 4-3-3'ten 4-4-2'ye çevirmesi halinde Rodrygo ve Arda Güler'in birlikte forma giyme olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.

Real Madrid'de Brahim Diaz ve Eduardo Camavinga'nın sakatlıklarının devam etmesinin bu ihtimali daha da arttırdığı belirtildi.

Tecrübeli teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e daha fazla şans vermesi bekleniyor.

MBAPPE'DEN 9 MAÇTA 7 GOL

PSG ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından bu yaz Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki Kylian Mbappe, eflatun-beyazlı formayla çıktığı 9 maçta 7 gol kaydetti.

ARDA GÜLER 8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Real Madrid formasıyla bu sezon 8 resmi maçta görev yapan Arda Güler, henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.