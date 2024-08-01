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La Fiorita - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 18:18 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:22
La Fiorita - Başakşehir maçı muhtemel 11&#039;ler

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 1. ön eleme turu maçında San Marino takımı La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. Maçın muhtemel 11'leri şu şekilde...

Başakşehir, La Fiorita maçının muhtemel 11'leri şu şekilde...

MUHTEMEL 11'LER

La Fiorita: Vivan, Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, N. Mazzotti, Cicarelli, Guerri, Di Modugno, Semprini, Casolla.

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Hamza, Lima, Onur, Aleksic, Serdar, Djalo, Keny, Piatek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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