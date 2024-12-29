LaLiga'da futbolcu değerleri belli oldu: Arda ile Mbappe arasında dikkat çeken fark!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber

29 Aralık 2024 01:20 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 01:37

LaLiga'da futbolcu değerleri belli oldu. Mbappe'nin 180 milyon euroluk değeri 160 milyon euroya geriledi. Milli futbolcu Arda Güler'in 45 milyon euroluk piyasa değeri ise sabit kaldı. Bu güncelleme sonrası Fransız yıldız ile Arda'nın arasındaki değer farkı 135 milyondan 115 milyona düşmüş oldu.

LaLiga​'da futbolcu değerleri güncellendi. Vinicius Jr. 200 milyon euroluk değeriyle LaLiga'nın en değerli futbolcusu ünvanını korudu. Kylian Mbappe​'nin 180 milyon euroluk değeri ise 160 milyon euroya geriledi. Mbappe'nin yanı sıra Real Madrid​'de forma giyen Rodrygo, Tchouameni, Eder Militao, Endrick gibi isimlerde de düşüş gözlemlendi. LAMİNE YAMAL'IN DEĞERİ ARTTI Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ise değerini 30 milyon euro artırdı ve 180 milyon euro seviyesine çıktı. ARDA'NIN DEĞERİ SABİT KALDI Milli futbolcu Arda Güler'in 45 milyon euroluk piyasa değeri ise sabit kaldı. Transfermarkt'ın verilerine göre Fransız yıldız ile Arda'nın arasındaki değer farkı 135 milyondan 115 milyona düşmüş oldu. İlgili Haberler Arda Güler baba ocağına geldi! Arda Güler Fenerbahçe'yi ziyaret etti!