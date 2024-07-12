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Leicester City, Wilfred Ndidi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 18:48 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 18:53
Leicester City, Wilfred Ndidi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Premier Lig takımı Leicester City, Nijeryalı önlibero Wilfred Ndidi'nin sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Premier Lig'e tekrar yükselen Leicester City'de önlibero Wilfred Ndidi takımda kaldı.

Kulübün yaptığı açıklamada Ndidi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Wilfred Ndidi'den 3 yıllık imza

LEICESTER CITY KARİYERİ

2017'de Leicester City'ye imza attıktan sonra 273 maça çıkan Wilfred Ndidi, 17 gol ve 3 asist kaydetti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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