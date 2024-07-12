Leicester City, Wilfred Ndidi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 18:48 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 18:53
Premier Lig takımı Leicester City, Nijeryalı önlibero Wilfred Ndidi'nin sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Premier Lig'e tekrar yükselen Leicester City'de önlibero Wilfred Ndidi takımda kaldı.
Kulübün yaptığı açıklamada Ndidi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
LEICESTER CITY KARİYERİ
2017'de Leicester City'ye imza attıktan sonra 273 maça çıkan Wilfred Ndidi, 17 gol ve 3 asist kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com