Manisa FK, Ganalı golcü Kwasi Wriedt'i transfer etti!

12 Temmuz 2024 18:26 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 18:31

Manisa FK, Ganalı hücum futbolcusu Kwasi Wriedt'i transfer etti.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Wriedt ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kwasi Wriedt, Manisa FK ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübünün hedefleri için çok çalışıp, takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Kwasi Wriedt, geçen sezonu VfL Osnabrück takımında 24 maçta 1 gol 1 asist yaptı.