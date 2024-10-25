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Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'yi ziyaret etti! Efsaneler yan yana geldi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 18:24 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 18:56
Leonardo Bonucci, Fenerbahçe&#039;yi ziyaret etti! Efsaneler yan yana geldi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon futbolu bırakan eski stoperi Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Leonardo Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesislerimizi ziyaret etti" denildi.

Fenerbahçe​'de aktif futbol hayatına son veren İtalyan stoper Leonardo Bonucci​, sarı-lacivertli kulübe ziyarette bulundu.

İtalya U20 Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev alan Leonardo Bonucci, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Leonardo Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesislerimizi ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco​ ve Teknik Direktör Jose Mourinho​ ile bir arada olduğu fotoğraf paylaşıldı.

Leonardo Bonucci'ye İtalya U20 takımında görev

FENERBAHÇE KARİYERİ

Bonucci, sarı-lacivertli takımda çıktığı 13 maçta 1 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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