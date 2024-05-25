25 May 2024 20:44 - Güncelleme : 25 May 2024 20:47

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci futbolu bırakıyor.

Sarı lacivertliler, İtalyan oyuncunun İstanbulspor maçı sonrasında emekliliğe ayrılacağını duyurdu.

"KARİYERİMİ BİR KUPAYLA BİTİRMEK İSTİYORUM"

37 yaşında futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Leonardo Bonucci, “Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Kariyerinde İnter, Juventus, Milan ve Union Berlin'de forma giyen Bonucci İtalyan Milli Takımının da vazgeçilmez ismiydi.