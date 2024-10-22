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Leonardo Bonucci'nin yeni görevi belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 17:54 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 18:01
Leonardo Bonucci&#039;nin yeni görevi belli oldu!

İtalyan stoper Leonardo Bonucci, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında kariyerine son vermişti. Efsane savunma futbolcunun yeni görevi belli oldu.

Son olarak Fenerbahçe​ forması giyen İtalyan stoper Leonardo Bonucci​, geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklamıştı.

BONUCCI'NİN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

İtalyan futbolunun efsane stoperi, teknik heyet görevine resmen adım attı. İtalya Futbol Federasyonu, Leonardo Bonucci'nin İtalya U20 Milli Takımı yardımcı antrenörü olduğunu duyurdu.

Bonucci, İtalya U20 Milli Takımı'nda teknik direktör Bernardo Corradi'nin yardımcılığını yapacak.

Ve Bonucci Fenerbahçe'de - CGTN Türk

FENERBAHÇE KARİYERİ

Bonucci, sarı-lacivertli takımda çıktığı 13 maçta 1 asist üretti.

Bonucci resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika Haberleri

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Kaynak: tgrthaber.com
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