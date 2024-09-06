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Lille, Andre Gomes'i transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 21:37 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 21:40
Lille, Andre Gomes&#039;i transfer etti!

Lille, Everton'dan sözleşmesi sona ererek takıma veda eden Portekizli orta saha futbolcusu Andre Gomes'i renklerine kattı.

Fransa Ligue 1 takımı Lille, orta saha'ya daha önceden takımında bulunan futbolcuyu transfer ederek çözüm buldu. Lille, 2022-2023 sezonda takımda forma giyen Andre Gomes'i yeniden renklerine bağladı.

Andre Gomes Fenerbahçe'ye önerildi

SEZON KARNESİ

Geçen sezonu Premier Lig takımı Everton'da tamamlayan Andre Gomes, 14 maça çıkarak 2 gol kaydetti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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