Lille, Andre Gomes'i transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 21:37 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 21:40
Lille, Everton'dan sözleşmesi sona ererek takıma veda eden Portekizli orta saha futbolcusu Andre Gomes'i renklerine kattı.
Fransa Ligue 1 takımı Lille, orta saha'ya daha önceden takımında bulunan futbolcuyu transfer ederek çözüm buldu. Lille, 2022-2023 sezonda takımda forma giyen Andre Gomes'i yeniden renklerine bağladı.
SEZON KARNESİ
Geçen sezonu Premier Lig takımı Everton'da tamamlayan Andre Gomes, 14 maça çıkarak 2 gol kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com