Lille - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 20:24 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 20:25
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız takımı Lille ile oynayacağı maçın 11'leri açıklandı.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Lille deplasmanına çıkıyor.
11'LER
Lille: Chevalier, Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Meunier, André, Angel Gomes, Gudmundsson, Cabella, Haraldsson, David
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.
Kaynak: tgrthaber.com