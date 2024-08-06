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Lille - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 20:24 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 20:25
Lille - Fenerbahçe maçının 11&#039;leri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız takımı Lille ile oynayacağı maçın 11'leri açıklandı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Lille deplasmanına çıkıyor.

11'LER

Lille: Chevalier, Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Meunier, André, Angel Gomes, Gudmundsson, Cabella, Haraldsson, David

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

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Kaynak: tgrthaber.com
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