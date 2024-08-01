Lille'nin yeni transferi Thomas Meunier, Fenerbahçe'yi değerlendirdi!

01 Ağustos 2024 21:59 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 22:03

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Fransız takımı Lille ile eşleşti. Sarı-lacivertli takım ile karşı karşıya gelecek Lille'de eski Trabzonsporlu Thomas Meunier açıklamalarda bulundu.

"MOURİNHO'NUN İMKANLARI FAZLA"

Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu olduğunu belirten Thomas Meunier, "Yeni teknik direktörleri Jose Mourinho'dan da gördüğümüz gibi Fenerbahçe'nin imkanları çok fazla. Bazı iyi transferler yaptılar ve çok iyi bir kadroları var. Geçen sezon ligi ikinci sırada bitirdiler. Bu yüzden kolay olmayacak ama biz de çok kaliteliyiz ve onları zorlayacağımızdan şüphem yok. Büyük bir motivasyon ve arzuyla oynayacağız" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nun ilk maçında Lille'e konuk olacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak.