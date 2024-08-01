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Marvin Mehlem, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 20:09 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 20:11
Marvin Mehlem, Acun Ilıcalı&#039;nın sahibi olduğu Hull City&#039;e transfer oldu!

Championship takımlarından Hull City, Alman takımı Darmstadt forması giyen Marvin Mehlem'i renklerine bağladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City, Bundesliga 2 ekibi Darmstadt'ta forma giyen Marvin Mehlem'i transfer etti.

Hull City, 26 yaşındaki on numara için ödenen bonservis bedelini açıklamadı.

Karlsruhe altyapısında yetişen Marvin Mehlem, 2017-2018 sezonu başında 250 bin euro bedelle Darmstadt'a transfer oldu.

Marvin Mehlem, Hull Citye imza attı

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Kaynak: tgrthaber.com
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