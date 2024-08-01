Marvin Mehlem, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 20:09 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 20:11
Championship takımlarından Hull City, Alman takımı Darmstadt forması giyen Marvin Mehlem'i renklerine bağladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City, Bundesliga 2 ekibi Darmstadt'ta forma giyen Marvin Mehlem'i transfer etti.
Hull City, 26 yaşındaki on numara için ödenen bonservis bedelini açıklamadı.
Karlsruhe altyapısında yetişen Marvin Mehlem, 2017-2018 sezonu başında 250 bin euro bedelle Darmstadt'a transfer oldu.
Kaynak: tgrthaber.com