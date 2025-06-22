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 | Suat Vilgen

Mancehseter United'ın 85 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye! Tek rakip Napoli

Transferde sessizliğini sürdüren Fenerbahçe, Manchester United’ın 85 milyon euroya transfer ettiği Jadon Sancho için harekete geçti. Napoli’nin de talip olduğu yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilerin elini güçlendiren çarpıcı bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Mancehseter United'ın 85 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye! Tek rakip Napoli
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 12:21

Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon öncesi futbolda yeni yapılanmaya giden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, futbol direktörlüğü görevine Leverkusen'den Devin Özek'i getirmişti. Transferde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş bir haber gündeme geldi.

Mancehseter United'ın 85 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye! Tek rakip Napoli

SANCHO'NUN ŞARTLARI SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, bonservisi Manchester United'da bulunan ve geride kalan sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho'nun şartlarını sordu.

Mancehseter United'ın 85 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye! Tek rakip Napoli
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NAPOLI DE DEVREDE AMA GERİDE

Haberin devamında Serie A devi Napoli'nin de İngiliz futbolcuyla görüştüğü belirtildi. Sancho'nun talep ettiği maaşın İtalyan kulübüne fazla geldiği ve indirime gitmemesi halinde Napoli'nin yeni bir hamle yapmayacağı kaydedildi. Öte yandan Napoli'nin Sancho'dan haber beklediği ve kısa süre içinde durumun netleşeceği ifade edildi.

Mancehseter United'ın 85 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye! Tek rakip Napoli
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SEZONU CHELSEA'DE TAMAMLADI

Konferans Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea'de 42 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 10 asistlik bir performans sergilemişti.

Sancho, 2021 yazında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'dan Manchester United'a transfer olmuştu. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

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