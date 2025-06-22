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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli yıldız Newcastle United'a imza atıyor: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Milan Skriniar'a, Newcastle United talip oldu. Fenerbahçe'nin yeniden sözleşme imzalamak istediği Milan Skriniar, resmen Newcastle United ile masaya oturdu.

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Fenerbahçeli yıldız Newcastle United'a imza atıyor: Transfer görüşmeleri resmen başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 00:31

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar transferinde Newcastle United sürprizi çıktı. Fenerbahçe ile kalıcı kontrat imzalamaktan kaçınan Milan Skriniar, Premier Lig ekibiyle resmi görüşmelere başladı.

FENERBAHÇELİ YILDIZA TRANSFERDE NEWCASTLE UNITED KANCASI

Fenerbahçe'nin ara transferde PSG'den kiraladığı ve performansından çok memnun kaldığı Milan Skriniar, an itibarıyla Newcastle United ile pazarlıklara başladı. Fenerbahçe'nin teklifini bekleten Milan Skriniar, Newcastle United'ın istediği maaş skalasına çıkması durumunda İngiltere ekibine imza atacak.

Fenerbahçeli yıldız Newcastle United'a imza atıyor: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

FENERBAHÇE MILAN SKRINIAR TRANSFERİNDE MAAŞA TAKILDI

Milan Skriniar transferi için PSG ile anlaşan Fenerbahçe, yıldız savunmacının yüksek maaş talebini reddetmiş ve daha makul bir rakam önermişti. Akabindeki süreçte ise tüm ihtimalleri değerlendirmeye karar veren Milan Skriniar, Fenerbahçe'yi ikinci planda tutmaya başladı.

Fenerbahçeli yıldız Newcastle United'a imza atıyor: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile ara transfer döneminden bu yana 23 mücadeleye çıkan Milan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçeli yıldız Newcastle United'a imza atıyor: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

MILAN SKRINIAR AVRUPA'DA BAŞKA HANGİ TAKIMLA GÖRÜŞTÜ?
30 yaşındaki stoper, eski takımı Inter ile de görüşmüş ama maaşta anlaşamamıştı.
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ETİKETLER
#Newcastle United
#Newcastle United
#Fenerbahçe Transferleri
#Milan Skriniar
#Transfer Haberleri
#Spor
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