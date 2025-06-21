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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Fibabanka geri döndü: Fenerbahçe Beko Akatlar'dan çıkamadı!

Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde üçüncü kez sahaya çıktı. Ev sahibi Beşiktaş Fibabanka, Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko karşısında bu sefer galip geldi ve seride durumu 2-1'e getirdi.

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Beşiktaş Fibabanka geri döndü: Fenerbahçe Beko Akatlar'dan çıkamadı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 22:45
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 23:15

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde, Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Ev sahibi Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda kaybettiği iki maçın ardından kendi sahasında 98-77 kazandı ve serideki ilk galibiyetini alarak skoru 2-1'e getirdi.

https://x.com/BJK_Basketbol/status/1936506665701917144

AKATLAR'DA BEŞİKTAŞ FİBABANKA RÜZGARI

Fenerbahçe Beko’nun 7-0’lık serisine ev sahibi ekip 17-0’lık seriyle yanıt verdi (17-7). Akabinde ise Metecan’la rüzgârı sonlandıran Fenerbahçe Beko, çeyreği 22-9 geride tamamladı.

Beşiktaş Fibabanka geri döndü: Fenerbahçe Beko Akatlar'dan çıkamadı!

İkinci periyot yine karşılıklı basketlere sahne oldu ve misafir takım soyunma odasına 50-31 geride girdi. Ardından üçüncü çeyreği de 72-56'lık skor dezavantajıyla geçen Fenerbahçe Beko, mücadeleden 98-77 mağlup ayrıldı.

Çeyrek skorları:
1. Çeyrek: 22-9
2. Çeyrek: 28-22
3. Çeyrek: 22-25
4. Çeyrek: 26-21

Beşiktaş Fibabanka geri döndü: Fenerbahçe Beko Akatlar'dan çıkamadı!

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu.

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 25, Needham 4, Berk İbrahim Uğurlu 7, Sleva 6, Terry 4, Yiğit Arslan 22, Allman 7, Morgan 7, Plavsic 16, Kerem Kuthan Konan, Ata Özbek, Yağız Aksu.

Fenerbahçe Beko: McCollum 7, Emre Ekşioğlu 3, Guduric 13, Hayes-Davis 2, Birch 7, Hall 14, Melli 3, Melih Mahmutoğlu 6, Baldwin 14, Metecan Birsen 8, Hamza Mestoğlu, Faruk Biberovic.

1. Periyot: 22-9

Devre: 50-31

3. Periyot: 72-56

Beş faulle çıkanlar: 33.21 Baldwin (Fenerbahçe Beko), 35.38 Needham, 38.28 Sleva (Beşiktaş Fibabanka).

https://x.com/FBBasketbol/status/1936507355425919378

Sıkça Sorulan Sorular

DÖRDÜNCÜ MAÇ NE ZAMAN?
Sıradaki karşılaşma, 23 Haziran Pazartesi günü 20.30'da yine Beşiktaş Fibabanka’nın ev sahipliğinde oynanacak.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#Fenerbahçe Beko
#Play-off Final
#Beşiktaş Fibabanka
#Türkiye Sigorta Basketbol Ligi
#Spor
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