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 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Fenerbahçeli yıldız için karşı karşıya!

Fenerbahçeli Cenk Tosun için Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu tarafından transfer kritiği yapılıyor. Esasen ise Fenerbahçe'den ayrılacak Cenk Tosun için an itibarıyla Burak Yılmaz'ın Kasımpaşa'sı ile Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'u ön plana çıkmış durumda.

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Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Fenerbahçeli yıldız için karşı karşıya!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 18:21

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli Cenk Tosun için resmen devrede. Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından gözden çıkarılan Cenk Tosun'u transfer etmek isteyen genç teknik adamlar, deneyimli golcüyü takımları adına kritik bir takviye olarak görüyor.

FENERBAHÇELİ CENK TOSUN TRANSFERİ İÇİN BURAK YILMAZ VE EMRE BELÖZOĞLU SÜRECİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ve Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılacak olan Cenk Tosun'a imza attırmak istiyor. İki genç hocanın da önemli bir transfer olarak nitelendirdiği Cenk Tosun, Fenerbahçe sonrası için karar verme aşamasında! Halihazırda Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu haricinde birkaç hocanın daha kadrosunda görmek istediği Cenk Tosun için ayrıca yurt dışı ihtimali de bulunuyor.

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Fenerbahçeli yıldız için karşı karşıya!

JOSE MOURINHO'NUN 'AYRILMALI' DEDİĞİ CENK TOSUN VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de yeterince forma şansı verilmeyen Cenk Tosun, bu sezon sarı lacivertli formayla 22 maçta sadece 343 dakika süre bulabildi ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Fenerbahçeli yıldız için karşı karşıya!

Sıkça Sorulan Sorular

CENK TOSUN FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
34 yaşındaki golcü, Beşiktaş'tan ayrılmış ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.
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ETİKETLER
#kasımpaşa
#antalyaspor
#cenk tosun
#burak yılmaz
#emre belözoğlu
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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