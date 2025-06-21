Süper Lig devi Uğurcan Çakır transferi için görüşmelere başladı!

Fenerbahçe'den Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Uğurcan Çakır transferi için resmen harekete geçti.

Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır transferi için pazarlıklar başladı. Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştü.

FENERBAHÇE'DEN UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ İÇİN SÜRPRİZ HAMLE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Uğurcan Çakır transferi için Trabzonspor'la temaslara başladı. Ertuğrul Doğan ile Uğurcan Çakır transferini görüşen Ali Koç, kritik takviye için takas artı para formülünü öne çıkardı.

UĞURCAN ÇAKIR VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasını bu sezon 43 kez giydi ve tam 18 maçı gol yemeden tamamladı.