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 | Burak Ayaydın

Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye iki yıldız transferi: Premier Lig isimleriyle temaslar resmen başladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Thomas Partey ve Antony transferleri için ince hesaplar yapıyor. Thomas Partey'in Fenerbahçe'ye resmen önerildiği süreçte, başkan Ali Koç'tan ayrıca Antony transferi için kritik bir hamle geldi.

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Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye iki yıldız transferi: Premier Lig isimleriyle temaslar resmen başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 23:23

Fenerbahçe'de Ali Koç tarafından an itibarıyla Thomas Partey ve Antony transferlerinin planlamaları yapılıyor. Thomas Partey menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilirken, Jose Mourinho ise Antony için Ali Koç'a olumlu rapor verdi ve flaş girişimler üst üste gerçekleşti.

Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye iki yıldız transferi: Premier Lig isimleriyle temaslar resmen başladı!

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN İKİ YILDIZ TRANSFERİ

Fenerbahçe'de transfer dönemi sürprizleri art arda geliyor. Thomas Partey'in Fenerbahçe'de oynama isteği kulübe resmen iletilirken, piyasadaki boşluktan hareketle de Antony için ayrıca görüşme gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jose Mourinho'nun onayıyla Thomas Partey ile hızlıca imza atılacakken, Antony ise Real Betis'te oynamaya devam etmek istiyor! Manchester United'a büyük bir yıldız adayı olarak transfer edilen ama beklentileri karşılayamayan Antony, kiralık gittiği Real Betis'te tekrar kendine gelmiş ve etkileyici performanslar göstermişti. Halihazırda United yönetiminin takıma dönmesinden emin olmadığı Brezilyalı, tercih şansı olursa Real Betis'te kalmak istediğini menajerine iletti ama Fenerbahçe yönetimi fikir değiştirmek için masadaki yerini aldı.

Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye iki yıldız transferi: Premier Lig isimleriyle temaslar resmen başladı!

FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTEYEN THOMAS PARTEY'İN ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

30 Haziran 2025 itibarıyla Arsenal'den ayrılacak olan Thomas Partey, Fenerbahçe yönetiminin kararını bekliyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen yıldız orta saha, Şampiyonlar Ligi gibi faktörlerle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olmaya öncelik veriyor.

Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye iki yıldız transferi: Premier Lig isimleriyle temaslar resmen başladı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ İKİ YILDIZIN PERFORMANS RAPORLARI

Thomas Partey bu sezon Arsenal ile 52 maça çıkıp 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken; Antony ise MANU ve Real Betis'te toplam 40 müsabakada yer alıp, 10 gol ve 5 asistlik skor üretti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ANTONY İÇİN MANU NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
2022 yazında Antony'yi Ajax'tan transfer eden United, 95 milyon Euroluk bir yatırım yapmıştı.
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