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 | Burak Ayaydın

Dusan Tadic imzayı atıyor: Fenerbahçe'den sonra yakın adres!

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic için transfer kritiği son buluyor. Fenerbahçe sonrasında pek çok transfer görüşmesi yapan Dusan Tadic, Sırbistan basınının duyurduğu habere göre artık kararını verdi.

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Dusan Tadic imzayı atıyor: Fenerbahçe'den sonra yakın adres!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 22:11

Dusan Tadic için Fenerbahçe sonrasındaki süreç netleşiyor. Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemediği Dusan Tadic, an itibarıyla Yunanistan devi Olympiakos ile sözleşme imzalamak üzere.

DUSAN TADIC FENERBAHÇE SONRASINDA SÜRPRİZ BİR İMZA ATIYOR

Fenerbahçe'nin sezonu kupasız kapatmasıyla birlikte faturanın kesildiği isimlerden olan Dusan Tadic, an itibarıyla Olympiakos yolunda! Halihazırdaki pek çok teklifi değerlendiren ve Yunanistan ekibinin yıllık 4 milyon Eurodan 2 senelik kontratını en iyi seçenek olarak gören Dusan Tadic, kırmızı beyazlı yöneticilere olumlu dönüş yaptı.

Dusan Tadic imzayı atıyor: Fenerbahçe'den sonra yakın adres!

DUSAN TADIC İÇİN FENERBAHÇE SONRASINDA KİMLER DEVREYE GİRMİŞTİ?

Fenerbahçe'den ayrılmasıyla birlikte Ajax, Partizan, Olympiakos ve Suudi Arabistan ekiplerince transfer edilmek istenen Dusan Tadic; düşünmek için kulüplerden zaman istemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

DUSAN TADIC FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Yıldız hücumcu, Ajax'tan ayrılmış ve Türkiye'ye transfer olmuştu.
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#Fenerbahçe Haberleri
#Transfer Haberleri
#dusan tadic
#imzayı atıyor
#Spor
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